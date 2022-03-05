Мехико, 5 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В центральном мексиканском штате Сакатекас был застрелен еще один журналист, что стало очередным эпизодом в череде убийств работников СМИ, критикующих правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Хуан Карлос Мунис работал на местном новостном сайте Testigo Minero и подрабатывал таксистом. Он был застрелен, когда подвозил двоих пассажиров, сообщил сотрудник издания. Информацию об этом подтвердила полиция штата.

Смерть Муниса произошла на фоне по меньшей мере пяти других убийств работников СМИ в Мексике в текущем году.

Напомним, с 2000 по 2021 год в Мексике было убито около 145 журналистов, согласно данным правозащитной организации Article 19. Худшим периодом стал 2017 год, когда было совершено 12 убийств.