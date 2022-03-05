Лондон, 5 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, руководство лондонского «Челси» приостановило переговоры о продлении контракта с 30-летним центральным полузащитником сборной Италии Жоржиньо.

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Итальянский футболист может покинуть лондонский клуб летом 2023 года на правах свободного агента, так как соглашение Жоржиньо с «пенсионерами» рассчитано до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне на счету Жоржиньо девять забитых мячей и одна результативная передача в 32-х матчах за «Челси» во всех турнирах.

Итальянский футболист выступает за «Челси» с 14 июля 2018 года после перехода из «Наполи» за 57 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Жоржиньо, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.