Тюмень, , 17:12 — REGNUM Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (Тюменская область) Геннадия Лисовиченко суд итальянского города Бари освободил из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката гендиректора.

Антипинский НПЗ Admtyumen.ru

Напомним, Геннадий Лисовиченко арестован Ленинским районным судом Тюмени за мошенничество, заочно. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года в связи с делом о банкротстве завода, а в январе 2022 года он был арестован в Италии по линии Интерпола. Сейчас экс-гендиректор АНПЗ пытается получить политическое убежище в этой европейской стране.

В ожидании решения вопроса об экстрадиции Лисовиченко будет жить на съёмной квартире с электронным браслетом на ноге. Его адвокат меж тем добивается для клиента подписки о невыезде, обратив при этом внимание суда на то, что Геннадию Лисовиченко 71 год, он страдает рядом серьёзных заболеваний и должен постоянно наблюдаться врачами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антипинский НПЗ ныне подконтролен структуре Сбербанка. Завод располагает общей мощностью переработки 7,5 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин (АИ-80 и АИ-92), кокс, техническую серу.

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