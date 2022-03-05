Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM За два года пандемии коронавируса главная инфекционная больница Санкт-Петербурга— инфекционная больница имени С.П. Боткина — приняла 28,7 тыс. больных ковидом, среди которых были беременные, роженицы, больные туберкулезом и ВИЧ. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе стационара.

Больница им. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Напомним, 5 марта 2020 года в Санкт-Петербурге был официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией — студент из Италии, прибывший в Петербург на учебу, почувствовал недомогание и был госпитализирован в больницу. Тест на ковид показал положительный результат. В течение двух недель он проходил лечение, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести и, после получения отрицательного теста, выписали.

С марта 2020 года в больнице было организовано поэтапное перепрофилирование всей площадки «Пискаревский проспект, 49», сформированы инфекционные отделения — для беременных, рожениц и родильниц с COVID-19, для больных, находящихся на заместительной почечной терапии в сочетании, а также отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией в сочетании с ВИЧ-инфекцией и для пациентов с туберкулезом и COVID-19.

«В инфекционный стационар за 2020 год поступили 11 525 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, подтвержден диагноз COVID-19 у 8027 человек. У 855 человек вирус не был обнаружен, однако клинико-эпидемиологические данные имели убедительную картину новой коронавирусной инфекции», — рассказали в больнице уточнив, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находились 933 пациента с COVID-19, из них 500 человек на ИВЛ.

В 2021 году в стационар поступили 17 227 пациентов с подозрением на COVID-19, подтвержден диагноз у 15 107 пациентов — 97,5%. У 337 вирус не идентифицирован, однако клинико-эпидемиологические данные также имели убедительную картину коронавирусной инфекции. В ОРИТ находились 2275 пациентов, 939 из них — на ИВЛ. Среди поступивших в 2021 году новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме у 11,5%, в форме средней тяжести — у 71,2% и в тяжелой форме — в 17,2% случаях.

Напомним, что в течение 2021 года отмечалось трехкратное периодическое волнообразное нарастание числа госпитализируемых больных с тяжелыми формами инфекции (январь, июнь-июль, октябрь-ноябрь).

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