Москва, , 17:09 — REGNUM В Москве в Гостином дворе проходит международная выставка «Образование и карьера». Выставка реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства города Москвы. По масштабу и качеству проведения выставка занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий как в России, так и в мире. В выставке приняли участие эксперты проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Выставка в Гостином дворе АНО «Россия — страна возможностей»

В пятницу, 5 марта ведущий специалист департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Артем Суходоев рассказал участникам форума, какие компетенции будут востребованы завтра и как начать развивать их уже сегодня.

«Чтобы быть востребованным специалистом после окончания университета, надо уже сейчас задуматься, какие компетенции необходимо в себе развивать и что ценится работодателем. По данным нашего исследования, работодатели особенно ценят партнерство/сотрудничество, клиентоориентированность, ориентацию на результат, планирование и организацию, анализ информации и выработку решений, коммуникативную грамотность, саморазвитие, следование правилам и процедурам, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, лидерство. Именно эти компетенции взяты за основу работы проекта о создании центров компетенций платформы «Россия — страна возможностей», направленного на диагностику и развитие компетенций начинающих и молодых специалистов», - отметил Артем Суходоев.

В субботу, 6 марта состоится лекция главного специалиста департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Алины Герлини на тему «Как молодому специалисту развить необходимые в современном мире компетенции?».

Согласно исследованию департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей», зачастую представления о наиболее востребованных надпрофессиональных компетенциях разнятся среди работодателей, студентов и преподавательского состава.

«Например, второй наиболее важной компетенцией у сотрудников работодатели называют ориентацию на результат. Эту же компетенцию преподаватели поставили в нашем рейтинге на 8 место, а студенты и вовсе задвинули в конец списка — на 12 позицию. Еще очень показательный пример связан с компетенцией «Следование правилам и процедурам». В рейтинге студентов она находится на самом последнем месте. А у работодателей — на четвертом. Эти примеры говорят о том, что молодые люди могут неверно оценивать запросы работодателей. Какие-то компетенции они недооценивают, какие-то, наоборот, переоценивают. Потом это искаженное восприятие, конечно, сказывается и на отношении к работе», — отметила Алина Герлиня.

Спикер также добавила, что для многих молодых людей без опыта работы может быть сюрпризом процесс отбора соискателей в компании. Далеко не все готовы к прохождению специальных тестов способностей — например, тесты на анализ вербального или числового интеллекта.

С 2021 года АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ реализует проект по созданию центров компетенций в российских вузах. Центры оценки компетенций — место встречи студентов, а также работодателей и региональной власти, которые зачастую решают свои кадровые вопросы на базе университетов. Центры становятся платформой, где студенты сначала проходят оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (часто их еще называют soft skills), а затем занимаются их развитием.

«Именно в центре компетенций у студентов есть возможность не только ознакомиться с процедурой тестирования и аналогичными тестами, но и «прокачать» себя. По итогам диагностики у студентов будет возможность получить подтверждение своим надпрофессиональным компетенциям в виде цифрового профиля. По-моему, это гораздо эффективнее и убедительнее, чем «коммуникабельный», «ответственный» и прочие неподтвержденные характеристики в своем резюме. Так что в центры компетенций идти нужно. Для меня центры компетенций — это своеобразная «прививка» от возможных разочарований молодых людей во взрослом мире», — прокомментировала Алина Герлиня.

Предполагается, что только в 2021/2022 учебном году тестирование личностного потенциала и когнитивных способностей пройдут десятки тысяч студентов в 21 регионе России. В проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний. К 2023 год АНО «Россия — страна возможностей» поставила амбициозную цель: в России должны открыться не менее 75 центров оценки компетенций, а диагностику пройти не менее 300 тысяч студентов. В сотрудничестве с Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) сетка Центров компетенций распространяется на более чем 400 колледжей. 41 центр компетенций начал свою деятельность. К проекту также присоединились 54 аграрных университета России — это позволит охватить диагностику кадрового потенциала целой отрасли страны.

Кроме того, в рамках выставки «Образование и карьера» оба дня проходит профориентационный квест от проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Стенд проекта является стартом и финишем квеста. В игровой форме все желающие могут пройти тесты по профориентации, которые помогут им определиться с будущей профессией, пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ, а также посетить лекции и семинары от вузов столицы, которые помогут узнать всю необходимую информацию, в том числе о том, какие знания требуются для поступления в вузы. Также участники будут знакомиться с информацией о вакансиях для молодежи и критериях работодателей по отбору будущих сотрудников. Это даст возможность молодым людям лучше узнать, в каких специалистах сегодня нуждается рынок труда и как получить работу в хорошей фирме.

Участники, зарегистрированные в приложении «Другое дело», за выполнение квеста получают баллы, которые можно обменять на бонусы в виде полезных книг, обучающих курсов и других приятных вещей. Баллы можно накопить, чтобы отправиться в путешествие, пройти профессиональную стажировку или встретиться с известными людьми.