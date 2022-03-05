«Образование и карьера»: какие компетенции востребованы у работодателей?
Москва, 5 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В Москве в Гостином дворе проходит международная выставка «Образование и карьера». Выставка реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства города Москвы. По масштабу и качеству проведения выставка занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий как в России, так и в мире. В выставке приняли участие эксперты проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».
В субботу, 5 марта, ведущий специалист департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Артем Суходоев рассказал участникам форума, какие компетенции будут востребованы завтра и как начать развивать их уже сегодня.
В воскресенье, 6 марта, состоится лекция главного специалиста департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Алины Герлини на тему «Как молодому специалисту развить необходимые в современном мире компетенции?».
Согласно исследованию департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей», зачастую представления о наиболее востребованных надпрофессиональных компетенциях разнятся среди работодателей, студентов и преподавательского состава.
Спикер также добавила, что для многих молодых людей без опыта работы может быть сюрпризом процесс отбора соискателей в компании. Далеко не все готовы к прохождению специальных тестов способностей — например, тесты на анализ вербального или числового интеллекта.
С 2021 года АНО «Россия — страна возможностей» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ реализует проект по созданию центров компетенций в российских вузах. Центры оценки компетенций — место встречи студентов, а также работодателей и региональной власти, которые зачастую решают свои кадровые вопросы на базе университетов. Центры становятся платформой, где студенты сначала проходят оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций (часто их еще называют soft skills), а затем занимаются их развитием.
Предполагается, что только в 2021/2022 учебном году тестирование личностного потенциала и когнитивных способностей пройдут десятки тысяч студентов в 21 регионе России. В проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний. К 2023 год АНО «Россия — страна возможностей» поставила амбициозную цель: в России должны открыться не менее 75 центров оценки компетенций, а диагностику пройти не менее 300 тысяч студентов. В сотрудничестве с Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) сетка Центров компетенций распространяется на более чем 400 колледжей. 41 центр компетенций начал свою деятельность. К проекту также присоединились 54 аграрных университета России — это позволит охватить диагностику кадрового потенциала целой отрасли страны.
Кроме того, в рамках выставки «Образование и карьера» оба дня проходит профориентационный квест от проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Стенд проекта является стартом и финишем квеста. В игровой форме все желающие могут пройти тесты по профориентации, которые помогут им определиться с будущей профессией, пройти пробные ЕГЭ и ОГЭ, а также посетить лекции и семинары от вузов столицы, которые помогут узнать всю необходимую информацию, в том числе о том, какие знания требуются для поступления в вузы. Также участники будут знакомиться с информацией о вакансиях для молодежи и критериях работодателей по отбору будущих сотрудников. Это даст возможность молодым людям лучше узнать, в каких специалистах сегодня нуждается рынок труда и как получить работу в хорошей фирме.
Участники, зарегистрированные в приложении «Другое дело», за выполнение квеста получают баллы, которые можно обменять на бонусы в виде полезных книг, обучающих курсов и других приятных вещей. Баллы можно накопить, чтобы отправиться в путешествие, пройти профессиональную стажировку или встретиться с известными людьми.