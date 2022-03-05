Владимир, , 17:08 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 59 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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5 марта выявлено 524 новых случая заражения коронавирусом — на 32 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 139 тыс. 132 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 96 тыс. 490 пациентов, в том числе 897 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 3237 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.