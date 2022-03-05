Тбилиси, , 17:48 — REGNUM Руководитель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил оппозицию в поведении, сравнимом по деструктивности с действиями России против Грузии, сообщает 5 марта грузинский телеканал «Рустави 2».

Грузинский флаг

«Многие, наверное, и представить себе не могли, но для них это даже не удивительно — параллельно с открытой агрессией России и войной на Украине нам приходится отражать пропаганду радикальной оппозиции внутри страны и обезвреживать заложенные мины! Оккупированные регионы, российские оккупационные войска в центре страны, ежегодные попытки ввязаться в войну, внешние угрозы, риски, исходящие изнутри», — сказал Мдинарадзе.

Он также обвинил оппозицию в том, что её не сплачивает с остальным грузинским обществом главная мечта и цель нынешней Грузии — вступление в Европейский союз.