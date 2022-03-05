Москва, 5 марта 2022, 17:06 — REGNUM Недостаточно просто помогать военным Донбасса на линии соприкосновения, спецоперация нужна была, поскольку украинским националистам бесконечно помогали бы с Запада, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
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Отметив, что, помогая Донбассу, можно было бы действовать по-разному, например, просто помогая ДНР и ЛНР на линии соприкосновения, подкрепляя их силами России, Путин сказал:
Президент России, говоря о решении начать в помощь Донбассу спецоперацию на Украине, назвал его «тяжёлым».
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