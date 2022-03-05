Вашингтон, 5 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Развитие рынка труда в США и снижение безработицы до двухлетнего минимума в 3,8% обнадеживает, и экономисты надеются, что экономика страны сможет выстоять на фоне усиливающейся геополитической напряженности, инфляции и ужесточения монетарной политики, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

За декабрь и январь американская экономика прибавила на 92 тысячи новых рабочих мест больше, чем первоначально предполагалось, согласно отчету министерства труда по занятости. Данные указывают, что рынок труда привык к пандемии коронавируса, а экономика научилась обходиться без государственных денег.

Экономисты считают, что без обострения кризиса на Украине, в результате которого выросли цены на нефть, пшеницу и другие сырьевые товары, положительный отчет по занятости заставил бы Федеральную резервную систему США повысить процентные ставки на половину процента позднее в марте.

Напомним, по мнению аналитиков, на сегодняшний день расходы США почти на 40% состоят из заимствований.