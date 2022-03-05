Красногорск, , 17:04 — REGNUM С 15 марта на территории Подмосковья возобновляется программа туристического кешбэка. Об этом 5 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

За оплату тура можно будет вернуть 20% от его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Для получения кэшбека, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности одноименной платежной системы и оплатить поездку на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора, которые участвуют в программе.

«Программа будет действовать полтора месяца — с 15 марта по 1 мая. Туристы могут отправиться в поездку сразу же с первого дня продаж и до 1 июля включительно. В программе участвуют и круизы», — сказано в сообщении.

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