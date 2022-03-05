Казань, , 17:01 — REGNUM На территории Татарии из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Информацию об этом распространяет региональное управление Гидрометцентра.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным метеослужб, до конца дня и вечером 5 марта, а также ночью 6 марта в республике местами ожидается очень сильный северный ветер порывами до 25 м/с.

В ночь на 6 марта в отдельных районах Татарии вероятна метель. Днем возможен небольшой снег. Ветер северный, северо-западный сильный, порывами до 17−22 м/с. Температура воздуха ночью составит —11…—16 ˚С, днем около 8−13 градусов мороза. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале следующей недели, 7 и 8 марта, в Татарии сохранится морозная погода, ночью похолодает до —20 °С, днем ожидается от —4 до —10 градусов. Местами возможен небольшой снег.

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