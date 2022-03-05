Кострома, 5 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В магазинах Костромской области образовался дефицит сахара. Об этом сообщает ГТРК «Кострома». Причиной нехватки социально-значимого продукта стал ажиотажный спрос.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар на полках

Проблема возникла из-за того, что логисты не увидели «объективных причин» для роста потребности и не успели перестроить работу. В некоторых магазинах продавцы отметили, что сахар и другие жизненно-необходимые продукты есть на складах, но выкладывать их на полки «не хватает рук».

Свою проверку ситуации на рынке начала ФАС и прокуратура. При этом, наценка на продукт в магазинах региона сейчас не превышает установленных законом пределов и составляет 5%.

Напомним, ранее департамент экономического развития Костромской области заявлял о достаточном запасе основных видов продуктов в оптовых и розничных сетях. По словам специалистов даже в условиях массовых закупок товаров, находящихся на складах региона, хватит на несколько месяцев.