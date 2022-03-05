Челябинск, 5 марта, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Челябинской области глава одной из фирм заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 45 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, ещё в 2016—2018 годах. подозреваемый создал с контрагентами фиктивный документооборот и направил в налоговые органы заведомо ложные данные. Это позволило получить необоснованный налоговый вычет.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько челябинских фирм тоже попались на налоговых преступлениях. При этом некоторые руководители возместили ущерб и избежали наказания.