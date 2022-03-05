Москва, 5 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. На Украине задерживают на улице и расстреливают людей, выражающих мнение, которое не совпадает с официальной позицией Киева, заявил 5 марта президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

«У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, на Украине самой, тех, кто выражает такие же позиции, как наши представители либеральной части общества, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают», — сказал Путин на встрече с работниками авиационной отрасли.

Президент отметил, что у российской стороны уже подтверждения подобных случаев. «Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут», — пообещал он.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал законы о введении административной и уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России, а также за призывы к введению санкций против России.