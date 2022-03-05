Тирана, 5 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил ему «солидарность албанского народа в Албании и в Косово». Об этом Рама сообщил на своей странице в «Фейсбуке» 5 марта.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

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«Я высказал президенту Украины солидарность и передал, что албанский народ в Албании и Косово восхищается им и украинским сопротивлением, а также сообщил о нашей решимости сделать все, что в наших силах, чтобы Украина победила в этой войне за свободу», — отметил Рама в публикации, которая содержит часть его телефонного разговора с Зеленским.

Рама добавил, что Зеленский поблагодарил его за все, что Тирана делает «в эти трагические дни для украинского народа, Европы и всего мира», включая роль, которую Албания, наряду с США, играет в СБ ООН.

Напомним, что резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, осуждающую спецоперацию России, предложила к рассмотрению именно Албания.