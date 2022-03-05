Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM Запасы сахарного песка на складах в Нижегородской области, по состоянию на 5 марта, рассчитаны на 30 дней торговли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сахарный песок Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации торговых организаций, сахарный песок периодически пропадает с полок в связи с высоким спросом. Магазины стараются своевременно выставлять товар для продажи.

Также в пресс-служба напомнили, что для контроля за ростом цен и поставками товаром в области создан оперативный штаб.

В региональном управлении ФАС сообщили, что открыта горячая телефонная линия, на которую можно сообщить о резких изменениях цен, а также об отсутствии определённого вида товаров.

ИА REGNUM напоминает, накануне в нижегородских сообществах в социальных сетях стали появляться фотографии пустых полок в магазинах, где должен был находиться сахарный песок. Многие пользователи при этом отмечали, что жители области сами создают ажиотаж, скупая сахар в огромных количествах.