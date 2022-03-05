Москва, , 16:55 — REGNUM В спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем этого делать. И не собираемся», — заявил Путин.

«Повторяю ещё раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни: защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», — указал он.