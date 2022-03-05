Москва, , 16:54 — REGNUM Россия будет смотреть на любые попытки организации бесполётной зоны над Украиной как на участие в вооружённом конфликте, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что так будет расцениваться любое движение соседних стран в сторону создания угрозы российским военным.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — сказал Владимир Путин.

Напомним, о введении бесполётной зоны просит президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, страны НАТО от этого отказываются, опасаясь спровоцировать ответные действия России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

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