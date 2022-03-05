Вашингтон, 5 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Федеральный апелляционный суд не стал отменять миграционную политику экс-президента США Дональда Трампа, постановив, что новая администрация Белого дома имеет право незамедлительно высылать семьи мигрантов, пойманных при пересечении американо-мексиканской границы, однако мигранты не должны отправляться туда, где их могут преследовать или пытать, сообщает 5 марта Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Ограничения для мигрантов впервые были ужесточены Трампом на ранних стадиях пандемии COVID-19.

Ранее группа мигрантов, которую поддержал Американский союз гражданских свобод и другие некоммерческие организации, оспорила в суде политику Трампа о депортации.

Апелляционный суд постановил, что мигранты, которые подлежат депортации, не имеют права находиться в США, и администрация Джо Байдена должна немедленно выслать их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд американского штата Техас отклонил решение президента США Джо Байдена о прекращении депортации мигрантов. Судья, выносивший решение, заявил, что указы американского лидера несут огромный ущерб штату и увеличивают его расходы.