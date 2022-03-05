Мюнхен, Германия, , 16:47 — REGNUM Сегодня, 5 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в центральном матче 25-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет леверкузенский «Байер-04». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Свен Ульрайх, Омар Ричардс, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Эдмонд Тапсоба, Пьеро Хинкепи, Митчел Баккер, Джереми Фирмпонг, Керем Демирбай, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Флориан Виртц, Амин Адли.

Матч обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Лассе Козловски и Ян Зайдель. Резервный арбитр — Томас Горняк.

На данный момент «Бавария» с девятнадцатью победами и 58-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер», набрав 44 очка, идет двумя позициями ниже.