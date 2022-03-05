Москва, 5 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Бесполётную зону над территорией Украины сделать невозможно. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении нами будет рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — заявил Путин.

«Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников вооруженного конфликта. И уже все равно какими там членами они являются. Членами, извините, каких организаций», — указал он.