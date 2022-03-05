В Югре журналистка погибла во время прямого эфира
Нефтеюганск, Югра, 5 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Югре скончалась журналистка телерадиокомпании «Юганск» Кристина Кочерова во время прямого эфира на радио. Об этом сообщает ТРК «Юганск».
"Сегодняшнее утро стало потрясением для всей нашей телерадиокомпании. Не стало нашей замечательной коллеги, тележурналиста, ведущей новостей и автора проекта «Мама в теме» Кристины Кочеровой. Ей исполнилось всего 28 лет, она была полна идей и желания творить. Кристина навсегда останется в наших сердцах молодой, красивой, талантливой и живой. Коллектив ТРК «Юганск» скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.
По предварительным данным, у Кристины оторвался тромб. Жители Нефтеюганска, слушатели Кристины Кочеровой в социальных сетях выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей.
«В это невозможно поверить… невосполнимая утрата», — пишут нефтеюганцы.