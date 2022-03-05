Нефтеюганск, Югра, 5 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Югре скончалась журналистка телерадиокомпании «Юганск» Кристина Кочерова во время прямого эфира на радио. Об этом сообщает ТРК «Юганск».

Vk.com/ugansktv Кристина Кочерова. Цитата со страницы ТРК «Юганск»" в социальной сети «ВКонтакте»

"Сегодняшнее утро стало потрясением для всей нашей телерадиокомпании. Не стало нашей замечательной коллеги, тележурналиста, ведущей новостей и автора проекта «Мама в теме» Кристины Кочеровой. Ей исполнилось всего 28 лет, она была полна идей и желания творить. Кристина навсегда останется в наших сердцах молодой, красивой, талантливой и живой. Коллектив ТРК «Юганск» скорбит и приносит свои соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

По предварительным данным, у Кристины оторвался тромб. Жители Нефтеюганска, слушатели Кристины Кочеровой в социальных сетях выражают искренние соболезнования родным и близким погибшей.

«В это невозможно поверить… невосполнимая утрата», — пишут нефтеюганцы.