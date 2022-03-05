Ижевск, , 16:38 — REGNUM В полицию поступило сообщение о поступлении в больницу 27-летнего водителя такси с ножевыми ранениями. По словам пострадавшего, он получил заказ о доставке пассажира из деревни в Игринском районе в поселок Игра, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Такси Pexels

При остановке такси на автотрассе пассажир достал нож и нанес два удара водителю в область грудной клетки, затем он похитил у таксиста мобильный телефон и денежные средства. Затем нападавший пересадил водителям на пассажирское место, а сам сел за руль. У ближайшей больницы он высадил водителя и уехал.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»), ст.166 УК РФ («Угон»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками уголовного розыска, а также был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 23-летний неработающий, ранее судимый житель Игринского района. Он заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени пассажир такси устроил стрельбу в салоне автомобиля такси. Между водителем и пассажиром такси произошел конфликт. Пассажир выстрелил из пневматического пистолета. В результате выстрела разбилось лобовое стекло автомобиля Lada Granta. Стрелявший задержан.

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