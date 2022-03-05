Москва, , 16:35 — REGNUM На Украине зафиксировано участие боевиков с Ближнего Востока. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Фиксируем там уже и наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Ну вот знаем, речь их слышим в эфире. Применяют так называемые «джихад-мобили», ну вот то что начиняют взрывчаткой автомобили и гонят на войска. Ну, ничего у них не получается и не получится», — заявил Путин.

«Ну кто они такие, если не неонацисты? Именно такими действиями они и разрушают свою страну и свою государственность», — указал он.