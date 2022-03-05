Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии задержали группу иностранных граждан, которые похитили молодую женщину и пытались увезти ее в неизвестном направлении. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ОМОН «Бастион» главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Vk.com/rosgvard78

Вызволение пленницы проходило совместно с сотрудниками ГИБДД вечером 4 марта, после того как поступила информация о похищении женщины неизвестными на сером автомобиле Hyundai Solaris. В городе на Неве был объявлен план «Перехват». Вскоре автомобиль заметили на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. Сотрудники ОМОН блокировали иномарку и вывели из него плачущую девушку.

«Задержаны четверо находившихся в салоне мужчин. Все указанные лица являются гражданами одного из среднеазиатских государств», — уточнили в управлении Росгвардии.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.