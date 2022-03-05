Москва, 5 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. На Украине нацистские взгляды открыто поддерживаются на государственном уровне. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

"Что такое денацификация? Вот я с коллегами западными разговаривал: а чего такого, вот у вас тоже есть радикалы. Да, у нас есть! Но у нас нет в правительстве радикалов! И все признали, что там есть», — заявил Путин.

«Да, может быть у нас есть какие-то придурки, которые со свастикой бегают. Но разве мы это поддерживаем на правительственном уровне? Разве у нас ходят с факелами тысячи людей по столицам или в Москве или в других наших региональных столицах? Со свастикой, с факелами, как в 30-е годы в Германии? Разве это есть у нас? А там есть. И поддерживают», — указал он.