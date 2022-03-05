Москва, , 16:28 — REGNUM Российские ядерные силы были приведены в готовность из-за безответственных заявлений министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пояснил, что глава МИД Британии публично «ляпнула», что военный блок НАТО вовлечен в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс.

Поэтому, отметил Владимир Путин, Россия восприняла такое заявление как согнал тревоги и повысила боеготовность своих ядерных сил.

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