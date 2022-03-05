Москва, , 16:24 — REGNUM В России не планируется вводить никакого особого положения в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом заявил 5 марта президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли»

«Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации. Не планируем, и нет такой необходимости сегодня», — сказал президент в ходе встречи с работниками авиационной отрасли.

Путин напомнил, что в соответствии с российским законодательством военное положение в стране вводится по указу президента, который затем должен быть подтверждён решением Совета Федерации, «в случае внешней агрессии» против России.