Нерехта, Костромская область, , 17:03 — REGNUM Жители города Нерехты и Нерехтского района Костромской области пожаловались на дефицит льготных лекарств. Письмо об этом они прислали в местную газету «Нерехтская правда».

Лекарства

Люди получают бесплатные лекарства по рецептам, выдаваемым врачами. За их закупку отвечает департамент здравоохранения региона, за доставку в аптеки — государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база». По мнению авторов послания, проблема сложилась из-за нехватки работников в «Губернской» аптеке, в которую поступают льготные лекарства для жителей всего района.

«С января 2022 года из трёх работников аптеки уволились заведующая и провизор. В результате аптека осталась без руководителя. Единственный провизор стала работать по пятидневной системе, плюс к этому один провизор не может выполнить работу, которую ранее выполняли три человека! И поэтому полноценно обновлять базу данных препаратов, наличествующих в нашей «Губернской аптеке» невозможно. В результате этого областная Костромская аптечная база не видит по данным своих компьютерных программ того, что в нашей аптеке сформировался хронический дефицит», — написал нерехтчанин, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, людям не хватает кардиологических и противодиабетических препаратов. Кроме этого, доставки сократились с 2−3 раз в неделю до одного. ИА REGNUM обратилось за разъяснениями в департамент здравоохранения региона и аптечную базу, но получило отказ в оперативных комментариях. Редакция просит департамент считать публикацию официальным обращением и подготовить ответ по сложившейся ситуации.

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