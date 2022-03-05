Нерехта, Костромская область, 5 марта 2022, 17:03 — REGNUM Жители города Нерехты и Нерехтского района Костромской области пожаловались на дефицит льготных лекарств. Письмо об этом они прислали в местную газету «Нерехтская правда».
Люди получают бесплатные лекарства по рецептам, выдаваемым врачами. За их закупку отвечает департамент здравоохранения региона, за доставку в аптеки — государственное унитарное предприятие «Костромская областная аптечная база». По мнению авторов послания, проблема сложилась из-за нехватки работников в «Губернской» аптеке, в которую поступают льготные лекарства для жителей всего района.
По его словам, людям не хватает кардиологических и противодиабетических препаратов. Кроме этого, доставки сократились с 2−3 раз в неделю до одного. ИА REGNUM обратилось за разъяснениями в департамент здравоохранения региона и аптечную базу, но получило отказ в оперативных комментариях. Редакция просит департамент считать публикацию официальным обращением и подготовить ответ по сложившейся ситуации.
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