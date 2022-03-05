Приштина, Сербия, 5 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Приостановка членства России в Совете Европы — хорошая возможность для вступления сепаратистского Косово в эту организацию. Такое мнение 5 марта высказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон во время своего визита в Приштину.

Heinrich Böll Stiftung Виола фон Крамон-Таубадель

При этом фон Крамон добавила, что она «не видит ускорения процедуры для приема Косово в ЕС и НАТО».

«Появилась хорошая возможность для того, чтобы Косово доказало соответствие всем условиям членства в Совете Европы после приостановки членства России в этой организации», — процитировало слова фон Крамон издание «Косово пресс».

Однако евродепутат заявила, что она не испытывает оптимизма по поводу ускорения процедуры приема Косово в ЕС и НАТО

«Я не вижу ускоренной процедуры для вступления. Мы должны пройти довольно сложный процесс реформ. Мы все еще должны бороться за вас, для того, чтобы добиться либерализации визового режима. Это первый шаг. Потом должен удачно завершиться диалог (о нормализации отношений с Белградом — ИА REGNUM), это следующий шаг. Только тогда мы сможем нормально пойти по пути евроинтеграции», — заявила фон Крамон, попросив страны Западных Балкан «не завышать ожидания своих граждан».

Фон Крамон также назвала «раздражающим» митинг поддержки России, который 4 марта прошел в Белграде.

Напомним, что ранее президент Косово Вьоса Османи призвала как можно скорее принять сепаратистское образование в НАТО, чтобы защитить его от растущей угрозы, вызванной развитием ситуации на Украине.