Белгород, , 16:27 — REGNUM В дистанционном формате работают 48 образовательных учреждений Белгородской области, сообщил на брифинге 5 марта заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милёхин.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Онлайн-занятия организованы для учеников семи муниципалитетов, по большей части в приграничных районах. Решение об индивидуальном переводе ребёнка на дистанционный формат также может принять семья, а образовательная организация «принимает все необходимые шаги, чтобы это было организовано». По данным министра образования, школы региона регулярно проходят проверки на антитеррористическую безопасности — так мониторинг организовали в 725 организациях, в том числе 377 приграничных.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный режим школы в приграничных белгородских районах перешли 28 февраля.

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