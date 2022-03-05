Белгород, 5 марта, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В дистанционном формате работают 48 образовательных учреждений Белгородской области, сообщил на брифинге 5 марта заместитель губернатора — министр образования региона Андрей Милёхин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Онлайн-занятия организованы для учеников семи муниципалитетов, по большей части в приграничных районах. Решение об индивидуальном переводе ребёнка на дистанционный формат также может принять семья, а образовательная организация «принимает все необходимые шаги, чтобы это было организовано». По данным министра образования, школы региона регулярно проходят проверки на антитеррористическую безопасности — так мониторинг организовали в 725 организациях, в том числе 377 приграничных.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный режим школы в приграничных белгородских районах перешли 28 февраля.