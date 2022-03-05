Москва, , 16:16 — REGNUM Восставшие жители Донбасса требовали права говорить на русском языке и жить в рамках своих традиций, но им в этом киевские власти отказали. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Владимир Путин Kremlin.ru

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"Чего они требовали? Да элементарных вещей: права говорить на родном, в данном случае на русском, для них языке. Жить в рамках своих традиций и своей культуры. Ничего особенного не было, ну ничего особенного! Нет. Организовали блокаду этих территорий, отключили их от банковской системы, от продовольственного снабжения, от выплат пенсий, пособий и так далее», — заявил Путин.

«Там подачки какие-то подбрасывали, и то, чтобы получить эти пособия и пенсии, надо было проходить линию разграничения», — указал он.