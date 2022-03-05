Москва, , 16:11 — REGNUM Западные страны виноваты в совершении государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Владимир Путин Kremlin.ru

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"Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — заявил Путин.

Он напомнил, что часть населения Украины не поддержала этот переворот.

«Мы не могли этого не поддержать, тем более, что они (жители Крыма — прим. ИА REGNUM) подвергались опасности со стороны националистов и неофашистов. Ещё хочу сказать, что есть полное подтверждение тому, что они тогда были правы», — подчеркнул президент.

«Начались события параллельно практически на Донбассе. К чему это привело? Люди, которые начали сопротивляться такому развитию событий, начали подвергаться военному преследованию и на этой территории киевские власти начали проводить военные операции», — указал он.