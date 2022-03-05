Президент России Владимир Путин 5 февраля 2022 года провел встречу с работниками российской авиаотрасли. Обсуждались вопросы, связанные с российской военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины, а также с западными санкциями против России.

Президент России Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

16:13 05.03.2022 Военное положение в России вводиться не будет — Путин.

16:14 05.03.2022 В операции принимают участие только офицеры и контрактники, призывников нет ни одного — Путин.

16:14 05.03.2022 Решение о том, чтобы начать спецоперацию на Украине, было непростым, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Об этом: Путин назвал тяжёлым решение о начале спецоперации на Украине

16:14 05.03.2022 Те, кого призывают на сборы, не будут участвовать в операции на Украине — Путин.

16:16 05.03.2022 Путин: Если бы армия РФ действовала бы только в Донбассе, Запад оказывал бы бесконечную поддержку Украине. Поэтому мы пошли другим путём — первым делом уничтожили почти всю украинскую военную инфраструктуру.

16:16 05.03.2022 Восставшие жители Донбасса требовали права говорить на русском языке и жить в рамках своих традиций, но им в этом киевские власти отказали. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Подробности в материале: «Люди просто требовали права говорить на русском языке» — Путин о Донбассе

16:16 05.03.2022 Путин: Система ПВО Украины почти полностью уничтожена.

16:17 05.03.2022 Путин: Наши военнослужащие делают всё для обеспечения безопасности мирного населения, но нацисты людей не жалеют.

16:18 05.03.2022 Путин: Ни на секунду не сомневаюсь, что наша армия решит все поставленные задачи. Всё идёт по плану, по графику.

16:19 05.03.2022 России пока не требуется помощь добровольцев. Уверен, что и не потребуется — Путин.

16:20 05.03.2022 Западные страны виноваты в совершении государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». «Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин: нацисты создавали угрозу жителям Крыма — и эти угрозы подтвердились

16:20 05.03.2022 Все соцпособия и пенсии будет проиндексированы — Путин

16:20 05.03.2022 «Максимальная экономическая свобода» — Путин о политике государства в отношении бизнеса

16:21 05.03.2022 Путин: Нужно избавить людей от уголовного преследования за экономические преступления

16:21 05.03.2022 Западные страны предпочитают не замечать того, что происходило восемь лет в Донбассе. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Читайте также: «Это не бродячие собаки» — Путин о жертвах Донбасса

16:22 05.03.2022 Решение о спецоперации России на Украине было очень тяжёлым. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». «Тяжёлое решение, без всяких сомнений», — заявил Путин. По его словам, источник проблем и угроз для России со стороны Украины кроется в государственном перевороте 2014 года. «Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — указал он. Об этом: «Тяжёлое решение» — Путин о спецоперации России на Украине

16:24 05.03.2022 В ближайшее время будет объявлено о шагах по поддержке семей — Путин

16:24 05.03.2022 Российские военные, сражаясь на Украине, ведут борьбу за будущее России, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Об этом: Путин заявил, что на Украине идёт борьба за будущее России

16:24 05.03.2022 В России не планируется вводить никакого особого положения в связи с проведением специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: в России не планируется вводить никакого особого положения

16:26 05.03.2022 За прошлый год объём внутренних авиаперевозок на 20% превысил допандемийный уровень — Путин

16:27 05.03.2022 У Украины есть потенциал для обретения ядерного статуса. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Подробности в материале: Украина может держать Россию на «ядерной мушке» — Путин

16:27 05.03.2022 Путин: Мы будем наращивать внутренние авиаперевозки, развивать собственную авиацию, строить новые воздушные суда — МС-21, Ил-114−300

16:29 05.03.2022 Путин: Мы полностью закрыли потребности страны в сфере обеспечения продуктами питания. Так же будет и с авиаперевозками

16:30 05.03.2022 Российские ядерные силы были приведены в готовность из-за безответственных заявлений министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний. Он пояснил, что глава МИД Британии публично «ляпнула», что военный блок НАТО вовлечен в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс. Читайте также: Путин раскрыл причину приведения в готовность ядерных сил России

16:31 05.03.2022 На Украине нацистские взгляды открыто поддерживаются на государственном уровне. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом: «У нас в правительстве радикалов нет» — Путин объяснил смысл денацификации

16:33 05.03.2022 Необходимости для введения в России военного положения нет, заявил 5 марта президент страны Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Подробности в материале: Путин заявил, что в России нет надобности вводить военное положение

16:33 05.03.2022 Путин рассказал о направлениях развития региональной авиации: 1) собственные воздушные суда; 2) программа развития и модернизации аэропортов; 3) продолжение субсидирования отдельных перевозок (прежде всего, имеется в виду Дальний Восток).

16:35 05.03.2022 На Украине зафиксировано участие боевиков с Ближнего Востока. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Читайте подробнее: На Украине против российских войск используются «джихад-мобили» — Путин

16:37 05.03.2022 Военное положение на территории России вводить не планируется — такой необходимости на сегодня нет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Подробности в материале: Военное положение в России вводить не планируется — Путин

16:42 05.03.2022 Бесполётную зону над территорией Украины сделать невозможно. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом: Путин предостерёг Запад от попыток создать бесполётную зону над Украиной

16:42 05.03.2022 Российские военные доведут спецоперацию на Украине до конца, сомнений нет, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Подробности в материале: Путин заявил, что спецоперация на Украине идёт строго по плану

16:44 05.03.2022 Никаких проблем с индексацией пенсий и пособий в России не возникнет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Об этом: Пособия и пенсии в России будут индексироваться по плану — Путин

16:51 05.03.2022 Россия привела силы сдерживания в особый режим дежурства из-за предполагаемой возможности участия НАТО в событиях на Украине. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Подробности в материале: Путин прокомментировал приведение сил сдерживания в особый режим дежурства

16:51 05.03.2022 Только профессиональные военные принимают участие в российской спецоперации на Украине, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Читайте подробнее: Путин заявил, что спецоперацию на Украине проводят профессиональные военные

16:55 05.03.2022 В спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Читайте подробнее: «Призывников нет ни одного» — Путин о спецоперации РФ на Украине

16:59 05.03.2022 На Украине задерживают на улице и расстреливают людей, выражающих мнение, которое не совпадает с официальной позицией Киева, заявил Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: на Украине «хватают на улице и расстреливают» за выражение мнения

17:04 05.03.2022 Российская авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот». Читайте также: «Летать мы будем» — Путин о санкциях Запада и авиаперевозках

17:06 05.03.2022 Недостаточно просто помогать военным Донбасса на линии соприкосновения, спецоперация нужна была, поскольку украинским националистам бесконечно помогали бы с Запада, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Об этом: Путин объяснил, почему мало просто помогать ДНР и ЛНР на границах

17:20 05.03.2022 На Украине нацизм фактически узаконили, неонацистов поддерживают, двигают во власть, радикалов не усмиряют, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Подробности в материале: Путин объяснил, почему Украине необходима денацификация

17:35 05.03.2022 Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли. Подробности в материале: Путин сказал «Спасибо!» добровольцам, предлагающим свою помощь

18:37 05.03.2022 Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Официальное интернет-представительство президента России

20:55 05.03.2022 В ходе посещения авиационного учебного центра ПАО «Аэрофлот». Официальное интернет-представительство президента России