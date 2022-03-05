Встреча Владимира Путина с работниками авиаотрасли
Президент России Владимир Путин 5 февраля 2022 года провел встречу с работниками российской авиаотрасли. Обсуждались вопросы, связанные с российской военной операцией по денацификации и демилитаризации Украины, а также с западными санкциями против России.
Военное положение в России вводиться не будет — Путин.
В операции принимают участие только офицеры и контрактники, призывников нет ни одного — Путин.
Решение о том, чтобы начать спецоперацию на Украине, было непростым, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Об этом: Путин назвал тяжёлым решение о начале спецоперации на Украине
Те, кого призывают на сборы, не будут участвовать в операции на Украине — Путин.
Путин: Если бы армия РФ действовала бы только в Донбассе, Запад оказывал бы бесконечную поддержку Украине. Поэтому мы пошли другим путём — первым делом уничтожили почти всю украинскую военную инфраструктуру.
Восставшие жители Донбасса требовали права говорить на русском языке и жить в рамках своих традиций, но им в этом киевские власти отказали. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Подробности в материале: «Люди просто требовали права говорить на русском языке» — Путин о Донбассе
Путин: Система ПВО Украины почти полностью уничтожена.
Путин: Наши военнослужащие делают всё для обеспечения безопасности мирного населения, но нацисты людей не жалеют.
Путин: Ни на секунду не сомневаюсь, что наша армия решит все поставленные задачи. Всё идёт по плану, по графику.
России пока не требуется помощь добровольцев. Уверен, что и не потребуется — Путин.
Западные страны виноваты в совершении государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
«Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — заявил Путин.
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Все соцпособия и пенсии будет проиндексированы — Путин
«Максимальная экономическая свобода» — Путин о политике государства в отношении бизнеса
Путин: Нужно избавить людей от уголовного преследования за экономические преступления
Западные страны предпочитают не замечать того, что происходило восемь лет в Донбассе. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
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Решение о спецоперации России на Украине было очень тяжёлым. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
«Тяжёлое решение, без всяких сомнений», — заявил Путин.
По его словам, источник проблем и угроз для России со стороны Украины кроется в государственном перевороте 2014 года.
«Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — указал он.
Об этом: «Тяжёлое решение» — Путин о спецоперации России на Украине
В ближайшее время будет объявлено о шагах по поддержке семей — Путин
Российские военные, сражаясь на Украине, ведут борьбу за будущее России, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Об этом: Путин заявил, что на Украине идёт борьба за будущее России
В России не планируется вводить никакого особого положения в связи с проведением специальной военной операции на Украине, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: в России не планируется вводить никакого особого положения
За прошлый год объём внутренних авиаперевозок на 20% превысил допандемийный уровень — Путин
У Украины есть потенциал для обретения ядерного статуса. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Подробности в материале: Украина может держать Россию на «ядерной мушке» — Путин
Путин: Мы будем наращивать внутренние авиаперевозки, развивать собственную авиацию, строить новые воздушные суда — МС-21, Ил-114−300
Путин: Мы полностью закрыли потребности страны в сфере обеспечения продуктами питания. Так же будет и с авиаперевозками
Российские ядерные силы были приведены в готовность из-за безответственных заявлений министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудницами российских авиакомпаний.
Он пояснил, что глава МИД Британии публично «ляпнула», что военный блок НАТО вовлечен в конфликт с Россией. При этом никто на Западе не одёрнул Трасс.
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На Украине нацистские взгляды открыто поддерживаются на государственном уровне. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Об этом: «У нас в правительстве радикалов нет» — Путин объяснил смысл денацификации
Необходимости для введения в России военного положения нет, заявил 5 марта президент страны Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Подробности в материале: Путин заявил, что в России нет надобности вводить военное положение
Путин рассказал о направлениях развития региональной авиации: 1) собственные воздушные суда; 2) программа развития и модернизации аэропортов; 3) продолжение субсидирования отдельных перевозок (прежде всего, имеется в виду Дальний Восток).
На Украине зафиксировано участие боевиков с Ближнего Востока. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Читайте подробнее: На Украине против российских войск используются «джихад-мобили» — Путин
Военное положение на территории России вводить не планируется — такой необходимости на сегодня нет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Подробности в материале: Военное положение в России вводить не планируется — Путин
Бесполётную зону над территорией Украины сделать невозможно. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Об этом: Путин предостерёг Запад от попыток создать бесполётную зону над Украиной
Российские военные доведут спецоперацию на Украине до конца, сомнений нет, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Подробности в материале: Путин заявил, что спецоперация на Украине идёт строго по плану
Никаких проблем с индексацией пенсий и пособий в России не возникнет. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Об этом: Пособия и пенсии в России будут индексироваться по плану — Путин
Россия привела силы сдерживания в особый режим дежурства из-за предполагаемой возможности участия НАТО в событиях на Украине. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Подробности в материале: Путин прокомментировал приведение сил сдерживания в особый режим дежурства
Только профессиональные военные принимают участие в российской спецоперации на Украине, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Читайте подробнее: Путин заявил, что спецоперацию на Украине проводят профессиональные военные
В спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
Читайте подробнее: «Призывников нет ни одного» — Путин о спецоперации РФ на Украине
На Украине задерживают на улице и расстреливают людей, выражающих мнение, которое не совпадает с официальной позицией Киева, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: на Украине «хватают на улице и расстреливают» за выражение мнения
Российская авиаотрасль выдержит санкционное давление Запада. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».
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Недостаточно просто помогать военным Донбасса на линии соприкосновения, спецоперация нужна была, поскольку украинским националистам бесконечно помогали бы с Запада, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Об этом: Путин объяснил, почему мало просто помогать ДНР и ЛНР на границах
На Украине нацизм фактически узаконили, неонацистов поддерживают, двигают во власть, радикалов не усмиряют, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Подробности в материале: Путин объяснил, почему Украине необходима денацификация
Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Подробности в материале: Путин сказал «Спасибо!» добровольцам, предлагающим свою помощь