Бухарест, , 16:10 — REGNUM Уровень радиации в Румынии находится в пределах нормы, никаких изменений в соответствующих показателях с начала 2022-го года зафиксировано не было. Об этом в Бухаресте заявил румынский министр окружающей среды Танцош Барна, пишет 5 марта бухарестская газета Jurnalul.

Румыния PavelD

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По словам Т. Барны, в Румынии параметры выброса ядовитых веществ в атмосферу регулярно контролируются Национальным агентством наблюдения за радиоактивностью (RNSRM).

«Ученые утверждают, что в настоящее время никаких предпосылок для опасений или тем более паники нет», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, в ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.