Подольск, Московская область, 5 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 5 марта встретился с матерями из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает сайт министерства.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

Дети этих женщин начали обучение в российских школах. Встреча состоялась в одной из школ подмосковного Подольска. Желающие смогли задать министру интересующие их вопросы. К разговору по видеосвязи подключались родители из нескольких регионов России.

Как выяснилось, наибольшее волнение родителей вызывают предстоящие всероссийские проверочные работы (ВПР) и экзамены.

«Не надо бояться проверочной работы. Мы понимаем, что может не всегда совпадать программа. Мы просто дадим родителям и учителям информацию о знаниях школьника, чтобы в июне провести курсы для ребят по интенсивной подготовке. Мы сейчас разрабатываем программу, чтобы пробелы, которые есть в знаниях, максимально ликвидировать», — сказал глава Минпросвещения.

Всего с конца февраля в Россию прибыли вместе с семьями около 10 тыс. детей Донбасса. Минпросвещения и органы управления образования оказывают поддержку и помощь по организации обучения на местах пребывания.