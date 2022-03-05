Ижевск, 5 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. С начала текущего года в Удмуртию из Москвы была доставлена 31 партия импортных цветов. Местом происхождения являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Цветы

Специалистами управления было досмотрено 513 327 срезов цветов — это розы, гипсофила, хризантемы, гвоздики, декоративная зелень. Также в состав партий входило 35 367 горшечных растений — бальзамины, глоксинии, пеларгонии, хризантемы, розы, фиалки.

Случаев заражения растений карантинными объектами не выявлено. Реализация продукции была разрешена, выданы акты карантинного фитосанитарного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году из Удмуртии в другие регионы России направлено 27,66 тыс. новогодних деревьев. Елки и сосны отправили в Краснодарский край, Ростовскую, Ленинградскую, Московскую, Астраханскую и Оренбургскую области, а также в Татарию, Крым и Адыгею.

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