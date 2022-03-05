Москва, , 16:09 — REGNUM 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР, США, Великобритания, которые подписали его в течение 1968 года), а также 40 другими странами.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор о нераспространении ядерного оружия был разработан в 1968 году Комитетом по разоружению ООН, его целью является ограничение круг стран, обладающих ядерным оружием, и минимизирование возможности вооруженного конфликта с его применением.

При этом проект договора был поддержан тогдашними ведущими ядерными державами: СССР, США и Великобританией, а в 1992 году к нему присоединились еще две ядерные страны — Франция и Китай.

В настоящее время в ДНЯО участвует абсолютное большинство стран мира (190). При этом четыре страны, обладающие ядерным оружием, к договору не присоединились (Израиль, Индия, Пакистан и КНДР).

Согласно договору, был установлен список стран, обладающих ядерным оружием: США, Великобритания, Франция, КНР и СССР (после распада СССР этот статус перешел к России). Остальные страны — участники договора добровольно отказались от обладания ядерным оружием (включая все постсоветские государства, за исключением России).

Отметим, этот договор на долгие годы закрепил баланс сил сдерживания и на его основе была выстроена система международной безопасности. На этом фоне незаконные намерения Украины вернуть себе ядерный статус выглядят, по сути, еще более опасно.