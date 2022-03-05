Москва, , 16:08 — REGNUM Украинские национальные батальоны воспользовались объявленным российской стороной режимом тишины для выхода жителей Мариуполя и Волновахи для улучшения своих позиций. Об этом 5 марта заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Марш украинских националистов в Одессе. 2 мая 2021 г Nationalcorps.org (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Что касается Мариуполя и Волновахи, то Российская Федерация выполнила все условия украинской стороны и по времени, и по маршруту, и по обеспечению безопасности. В итоге мы получили оперативную паузу для националистов для перегруппировки и укрепления их позиций в указанных населенных пунктах», — указал Мизинцев.

Он также добавил, что, несмотря на всю тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, российская сторона «готова и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации».

Читайте также: Нацбатальоны не выпускают жителей из Волновахи и Мариуполя — Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты не позволяют мирному населению покидать города по гуманитарным коридорам. Так, Мариуполь должны были покинуть 200 тыс. человек, а Волноваху — 15 тыс. человек. Однако к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл.

Ранее по теме: ВС России объявили режим тишины для вывода жителей Мариуполя и Волновахи