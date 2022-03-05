Москва, 5 марта 2022, 16:06 — REGNUM В субботу, 5 марта, в центре Тамбова молодые люди провели флешмоб в поддержку действий армии России. Студенты тамбовских вузов и члены Молодёжного правительства области развернули огромную георгиевскую ленту и российский триколор в форме буквы V — такой знак размещен на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Свою акцию ребята назвали #СилаVправде.
Высказали своё мнение и другие участники флешмоба. Молодые люди считают, что альтернативы принятому президентом решению просто не было: в противном случае жителей народных республик Донбасса ждала бы незавидная судьба. Также участники акции выразили уверенность, что скоро наступит мир.
Во флешмобе приняли участие и студенты из других стран, проходящие обучение в вузах Тамбова.
Напомним, что 4 марта глава Тамбовской области Максим Егоров запустил онлайн-флешмоб #силаVправде в поддержку решения главы государства. Он призвал неравнодушных людей поставить на свои аватарки в социальных сетях символ V, состоящий из российского триколора и георгиевской ленточки.