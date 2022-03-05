Москва, 5 марта, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В субботу, 5 марта, в центре Тамбова молодые люди провели флешмоб в поддержку действий армии России. Студенты тамбовских вузов и члены Молодёжного правительства области развернули огромную георгиевскую ленту и российский триколор в форме буквы V — такой знак размещен на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Свою акцию ребята назвали #СилаVправде.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«Все мы видим, что сегодня против нашей страны развернута полноценная информационная война. Поэтому мы вместе должны поддержать нашего президента, который принял очень сложное, но правильное решение. Надеемся, что скоро наступит мир», — сказал председатель Молодёжного правительства Тамбовской области Андрей Клейменов.

Высказали своё мнение и другие участники флешмоба. Молодые люди считают, что альтернативы принятому президентом решению просто не было: в противном случае жителей народных республик Донбасса ждала бы незавидная судьба. Также участники акции выразили уверенность, что скоро наступит мир.

Во флешмобе приняли участие и студенты из других стран, проходящие обучение в вузах Тамбова.

Напомним, что 4 марта глава Тамбовской области Максим Егоров запустил онлайн-флешмоб #силаVправде в поддержку решения главы государства. Он призвал неравнодушных людей поставить на свои аватарки в социальных сетях символ V, состоящий из российского триколора и георгиевской ленточки.