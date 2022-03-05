Астрахань, , 16:06 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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5 марта выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 111 тыс. 281 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 98 тыс. 277 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 664 — за последние сутки.

За весь период скончались 2853 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.