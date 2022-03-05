Москва, , 16:05 — REGNUM Решение о спецоперации России на Украине было очень тяжёлым. Об этом 5 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний в учебном центре ПАО «Аэрофлот».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Тяжёлое решение, без всяких сомнений», — заявил Путин.

По его словам, источник проблем и угроз для России со стороны Украины кроется в государственном перевороте 2014 года.

«Дело в том, что после государственного антиконституционного переворота на Украине, который активно поддерживался, к сожалению, западными странами — чего греха таить, они же не скрывают это, прямо сказали, что затратили на это 5 млрд долларов, пирожки там горячие раздавали на майдане и так далее, — а потом вместо того, чтобы вернуть ситуацию, даже если она вышла из-под контроля… всё равно могли и должны были бы вернуть эту ситуацию в политическое русло», — указал он.