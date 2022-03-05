5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Милые слова украинского посла в Венгрии о том, что она все-таки смеет пользоваться российским газом: «Вам не стыдно? Вы имеете право праздновать 15 марта?»

Бела Ковач, , 17:25 — REGNUM Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп обратилась с резкими словами к венгерскому народу на закрытой конференции в Будапеште.

Любовь Непоп Министерство иностранных дел Украины

«Запад делает много, но недостаточно. Русских можно было бы остановить, но сейчас люди останавливают танки на Украине без оружия. В оккупированных городах на площадях поют наш гимн. Нужна дополнительная помощь!».

Об этом она сообщила в своем отчете. Она также сослалась на «поразительную пассивность» венгерского правительства. По словам губернатора Закарпатья, как будто серьезная гуманитарная помощь не имеет значения, а Запад оружие по трубе посылает. «Ваш стратегический мир будет только в могиле», — сослалась она на заявление Виктора Орбана о том, что во время войны ему следует действовать осмотрительно и поэтому стратегически отступать.

Плача от волнения, Непоп говорила, что Запад очень запаздывает с санкциями, «хотя перед войной украинское правительство просило наказать Россию, чтобы посмотреть, можно ли предотвратить самые большие неприятности».

«Многие люди должны были умереть, чтобы, наконец, двигаться. Но все равно было бы что делать. Сколько еще людей должно умереть, чтобы двигаться?» — возможно, имела целью среди прочего прекращение энергетического бизнеса, поскольку она продолжала: «Сокращение накладных расходов важнее для вас, чем человеческие жизни? Приближается годовщина революции 1848 года — и речь идет о сокращении накладных расходов? Вам не стыдно за себя? Разве человеческая жизнь не важна? Имеют ли право праздновать 15 марта те, для кого накладные расходы важнее свободы? Только те, у кого есть мужество отстаивать свободу, должны выйти в этом году на улицы, чтобы отпраздновать это событие!

Большая поддержка со стороны Запада и, следовательно, со стороны венгерского правительства имеет ключевое значение, потому что, если Путин победит Украину, он пойдет дальше, потому что хочет восстановить советскую сферу интересов. Ты будешь следующей, Путин не остановится!

НАТО также не может остаться в стороне от этой «Второй мировой войны» в целях самообороны. Серьезное недовольство Венгрии заключалось в том, что в 1956 году она не получила западной помощи против русских. Когда украинцы находятся в похожей ситуации, венгры не должны быть на той стороне, т. е. на стороне России».

Янош Янко. Лунная Венгрия. 1800-е Министерство иностранных дел Украины

Она поблагодарила венгров, которые провели демонстрацию перед посольством России, за их позицию. Она считает, что эти сообщения очень важны. В то же время посол Непоп поблагодарила венгерское правительство и венгерское общество за помощь беженцам. Также поблагодарила правительство Венгрии за поддержку санкций ЕС и других решений в международных организациях, а также за венгерскую государственную помощь, направленную Закарпатью. Она добавила, что «даже если Венгрия не предоставит оружие, для выживания будет очень необходимо другое оборудование: генераторы, спальные мешки, например. Хотя для венгров лучше, если украинцы сейчас воюют этим оружием, но им как бы придется защищать свои границы с его помощью».

Она отчаянно заявила, что «западные державы не вмешивались, чтобы получить израильскую систему противоракетной обороны». Непоп даже напомнила венграм, что венгры Закарпатья тоже воюют с русскими.

«Примите участие в победах, это война венгерского народа против агрессора».

Она призвала венгров не покупать российскую продукцию и бойкотировать российский бизнес. «Пока у всех не растает сердце от храброй бедной Украины».