Москва, , 16:02 — REGNUM Большинство иностранных музыкальных групп и исполнителей отменили свои запланированные концерты, который должны пройти в этом году в России. Так, например, свои концерты отменили группы Rammstein, Imagine Dragons и Iron Maiden.

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн NME

Ранее артист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в своем Instagram-аккаунте объявил об отмене мероприятий, запланированных на декабрь в Новосибирске и Москве.

Также об отмене и переносе своих концертов уже объявили Green Day, Slipknot, The Killers, Bjork, Franz Ferdinand, Bring Me The Horizon, американский рок-исполнитель Игги Поп, Twenty One Pilots, Foals и другие.