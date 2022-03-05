Москва, , 16:00 — REGNUM Культурные учреждения Москвы к 8 марта подготовили более 100 праздничных мероприятий. Все программы посвящены повседневной жизни русской женщины в прошлых веках и сегодня, сообщается на портале мэра столицы.

В преддверии 8 марта Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Мероприятия пройдут в парках, библиотеках, музеях, культурных центрах, школах искусств и кинотеатрах. Москвичей ждут лекции, спектакли, творческие встречи, концерты, выставки и кинопоказы.

Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня можно будет посетить с 5 по 13 марта. На некоторые события понадобится предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России средний бюджет на подарки к Международному женскому дню 8 марта выше, чем в 2021 году — 4 тыс. руб. против 3 тыс. 100 руб.

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