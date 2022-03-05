Донецк, 5 марта, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением артиллерии калибра 122 мм. Об этом 5 марта сообщили в представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Горловки в 13:50 (совпадает с мск) и при этом ими было выпущено по городу пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщалось, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что количество военных Североатлантического альянса в республике выросло до 3 тысяч и продолжит расти.