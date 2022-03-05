Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Детский сад Екатеринбурга выплатит родителям одного из воспитанников 300 тысяч рублей. Ребенка едва не задушил сверстник. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошел в детском саду Екатеринбурга в октябре 2021 года. Один из детей одел на шею другому веревку. Мальчик стал тянуть ее и едва не задушил сверстника. Произошло это во время отсутствия воспитателя. У ребенка диагностировали кровоподтеки и ссадины в области шеи.

По итогам проверки воспитательницу привлекли к дисциплинарной ответственности и перевели на должность младшего воспитателя. Учреждению назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, учреждение выплатит ребенку 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.